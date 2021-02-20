Кардашян подала на развод с Уэстом после семи лет брака

20.02.2021, 14:40, Новости дня

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Американская звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашян подала на развод с рэпером Канье Уэстом после почти семи лет брака. Об этом 19 февраля сообщило агентство Reuters, ссылаясь на представителей Верховного суда Лос-Анджелеса.

Источники портала TMZ сообщили, что Кардашян просит о совместной юридической и физической опеке над четырьмя детьми пары. По данным журналистов, Канье согласен с соглашением о совместной опеке.

Уэст и Кардашян оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

В начале января 2021 года стало известно, что Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах, и больше не носит обручальное кольцо. Сообщалось, что Новый год они с мужем встретили порознь – таблоид People, ссылаясь на собственные источники, написал, что Кардашян приняла решение развестись.

Это не первая попытка Кардашян расторгнуть брак. Новость о ее желании развестись с Уэстом появилась осенью 2020 года. Тогда сообщалось, что модель подаст документы на развод после того, как в 2021 году выйдет в эфир последний эпизод телевизионного реалити-шоу с ее участием “Семейство Кардашян”.

Предполагается, что Уэст намерен после развода переехать в Великобританию, где присмотрел себе несколько вариантов жилья еще осенью. Супруги публикации в СМИ об их разводе не комментируют.

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