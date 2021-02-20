 

“Ударили по самому дорогому”. Медведчук ответил на санкции против него

20.02.2021, 14:40, Новости дня
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Нардеп от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктор Медведчук назвал незаконными веденные против него санкции. Об этом говорится в его заявлении на сайте ОПЗЖ.

“Против меня и моего товарища по фракции Тараса Козака, а также членов наших семей незаконно, без каких-либо доказательств ввели санкции. Как специалист в области права могу сказать: все те санкции, которые вводятся действующей властью в отношении меня, моей семьи, моих соратников и журналистов, являются незаконными”, – отметил он.

По словам нардепа, такие меры не могут применяться иначе как по решению суда.

“[Президент Украины Владимир] Зеленский перешел последние моральные границы, ударив по самому дорогому – по моей любимой жене Оксане Марченко. Советники Зеленского рассчитывали, что я испугаюсь? Не буду защищать свою семью, соратников по партии и журналистов, которые раскрывают глаза украинскому народу, что и вызвало истерическое бешенство уличенного президента Зеленского? Они действительно думают, что я предам свои принципы, предам свою страну, в которой похоронены мои родители, где учатся мои дети, где живет моя семья, испугаюсь и убегу? Зря. Не дождутся! Борьба будет продолжаться”, – говорится в сообщении.

Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. 

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма, сказал Данилов. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, отметил секретарь СНБО. 

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”. Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. С Медведчуком ее связывали “Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

В ОПЗЖ назвали ограничения “репрессиями и уничтожением украинской демократии”.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Кроме того, 29 января под санкции попали две авиакомпании, обслуживавшие самолеты, которыми, вероятно, пользовались Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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