Мнение: Подлинные кубки из черепов

20.02.2021, 14:28, Разное

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В связи с рассказом o королеве Роземунде и ее папе возник вопрос, как выглядели данные объекты в реальности.

Оказалось, вполне себе нормальный экспонат.



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Древнейшая из чаш для питья, сделанных из человеческого черепа (Музей естественной истории, Лондон).

Создана 14 700 лет назад (относится к мадленской культуре,поздний палеолит). Найдена в пещере Gough's (Великобритания). Черепа-чаши археологи находят во всех местах распространения мадлена. От обычных фрагментированных черепов их отличают следы обработки, в том числе краев.

Вот его схема (источник)



Чаши-черепа из Китая, Zhengzhou Shang City at Erligang (1600 – 1400 до н.э.)



В письменных источниках описания обычая делать чаши из черепов врагов встречается в Китае (453 г. до н.э. – это древнейшее упоминание), потом в том регионе это неоднократно упоминается в привычках народа хунну. В европейских источниках он упоминается в рассказах о скифах, кельтах, лангобардах, печенегах, булгарах и тому подобных народах. (Про викингов — считается фейком).

Однако иллюстраций, иллюстрирующих чаши-черепа этого региона я нашла считанные единицы.

Вот этот датируют 1057 годом. Но это не "варварский" трофей, а христианская реликвия.

Из Уэльса.

St Teilo's Skull-Cup, Llandaf Cathedral (источник)



(источник)



В Эберсберге в Германии хранится серебряный реликварий святого Себастьяна. Часть черепа святого вмонтирован в него. Этот верх съемный, и используется как чаша для причастия (источник)



Череп целиком в оправе из металла, но есть специальное окошко, чтоб можно было убедиться, что внутри кость.



***

Из европейских кубков-черепов в Новейшей истории известней всего "кубок Байрона". Нет, он не из черепа поэта. Просто лорд в 1808 нашел череп какого-то монаха на территории своего поместья, велел вставить в оправу, использовал на пирушках в своем поместье (бывшем аббатстве).

Надпись на оправе указывает, что это тот самый "череп Байрона", однако шрифт более поздний. Это фото с аукциона, указывают, что существует несколько кубков, претендующих на это звание.



(источник фото)



Байрон посвятил этой чаше стихотворение:

Не бойся: я — простая кость;

Не думай о душе угасшей.

Живых голов ни дурь, ни злость

Не изойдут из этой чаши.

Я жил, как ты, любил и пил.

Теперь я мертв — налей полнее!

Не гадок мне твой пьяный пыл,

Уста червя куда сквернее.

Быть винной чашей веселей,

Чем пестовать клубок червивый.

Питье богов, не корм червей,

Несу по кругу горделиво.

Где ум светился, ныне там,

Умы будя, сверкает пена.

Иссохшим в черепе мозгам

Вино — не высшая ль замена?

Так пей до дна! Быть может, внук

Твой череп дряхлый откопает —

И новый пиршественный круг

Над костью мертвой заиграет.

Что нам при жизни голова?

В ней толку — жалкая крупица.

Зато когда она мертва,

Как раз для дела пригодится.

(Пер. Лев Шифферс; другой вариант перевода тут)

А вот наиболее обширный и хорошо сохранившийся корпус памятников этого типа.

В Индии и Тибете этот предмет имеет отдельный термин — kapala ("череп" на санскрите), и регулярно используется в буддийских тантрических и индуистских ритуалах. В искусстве такие чаши — частый атрибут божеств.

Именно эти кубки наиболее фотогеничны. Их оправляют в драгоценные камни и золото с серебром. Тут, в отличие от "гуннских", нет идеи в том, чтобы это был череп именно врага.

Саму кость могут покрывать гравировками.

Выставлен в Археологическом и художественном музее им. Саклера при Пекинском университете.



Тибет, 1700-1900 (Британский музей)



Тибет, 1644-1911 гг. (Sichuan Provincial Museum – Chengdu, China)



Tibet Museum (Lhasa)



Непал, 1767, Virginia Museum of Fine Arts (источник)

Британский музей



Далее фотографии отсюда









И отсюда:



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Таким образом, вот эти все дизайны — такое же фикшн, как рогатые шлемы викингов.