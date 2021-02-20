Всё, официальный развод! – Личное мнение

20.02.2021, 14:26, Разное

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Пока нормальные российские труженики готовились вчера ко сну, американская не пойми кто Ким Кардашьян официально занесла документы на развод с мужем.

Всё, процесс наконец запущен.



Фото: Соцсети

Я не люблю Канье Уэста. Я презираю Ким. Оба они — герои нашего времени, типа гражданок Тиматевых, Инстасамок и прочих.

Однако, многодетная мать не побоялась подать на развод. И это — очень важно для нас, объясню сейчас, почему это так.

Не надо меня агитировать за советскую власть, рассказывая, что от Канье нужно было бежать ещё пять лет назад. Согласна с этим — с ним вообще не стоило связываться даже такой недалёкой тётке с огромным задом, как Ким.

Но давайте перенесём Ким и Канье в наши условия. Разве какая-нибудь сутулая наложница карликового рэппера подала бы сама на развод?

Да ну конечно же, нет!

Наша баба цепляется за штаны. Годами высиживает своего исполнителя, который её унижает. Рожает вне официального брака. Называет себя женой — помните ту открытку, где было написано, что Тиматева — жена, хотя мама рэппера говорит, что её сынуля никогда не состоял в браке.

Если бы на месте Ким была наша женщина, она бы никогда не подала на развод.

Ну и что, что у неё есть раскрученный Эскортограм? А детей кто кормить будет? Кто станет моей половинкой? Ведь я — женщина. Тоже человек, конечно, но такой, с натяжечкой — наполовину, которому жизненно необходима ещё половина.

В наших условиях от бабы всегда избавляется только мужик. Сама она занести документы на развод не может — в этом месте у неё стоит аварийная защита (АЗ), как в ядерном отсеке подводной лодки. И если вдруг наша несчастная баба всё-таки решает подать на развод, все крутят у виска пальцем, считая дурой.

«АЗ упало» — как говорят подводники. Все остальные называют её конченной психопаткой — сама да от мужа?! Всё, точно конченная. Гормоны, ПМС, шизофреничка.

Откровенно скажу, что презираю Ким. Ни талантов, ни даже способностей хоть к чему-то — одна сплошная бескрайняя жопа какая-то. Но вот вам пример — женщина, пусть даже такая, может подать на развод с долларовым мультимиллионером. Просто потому, что жить с ним не хочет.

И это нежелание — достаточный повод для человека, который себя уважает и любит. Но — не для нас.

Нам-то, пока ногами матку не отобьют, и разводиться вроде как неприлично, верно?

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