 

В Челябинской области локомотив сошел с рельсов

20.02.2021, 14:24, Разное
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На железнодорожной станции Магнитогорск-Грузовой в Челябинской области во время выполнения маневров сошел с рельсов локомотив, передает телеканал “360”. Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал. Не отразилось произошедшее и на графике движения поездов. Причины инцидента предстоит выяснить специалистам.



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