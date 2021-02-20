В Челябинской области локомотив сошел с рельсов

20.02.2021, 14:24, Разное

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На железнодорожной станции Магнитогорск-Грузовой в Челябинской области во время выполнения маневров сошел с рельсов локомотив, передает телеканал “360”. Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал. Не отразилось произошедшее и на графике движения поездов. Причины инцидента предстоит выяснить специалистам.