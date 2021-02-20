Около трети пациентов после легкого течения COVID-19 сообщают о снижении качества жизни

20.02.2021, 14:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



1

минута

До настоящего момента исследования постковидного синдрома проводились преимущественно среди пациентов, перенесших тяжелое или умеренное течение заболевания. В январе ученые Уханя опубликовали результаты полугодового наблюдения за 1733 людьми, госпитализированных с COVID-19 во время первой вспышки инфекции в начале 2020 года. Спустя шесть месяцев после выписки 76% пациентов сообщили как минимум об одном симптоме заболевания спустя полгода. Чаще всего переболевшие жаловались на повышенную утомляемость и мышечную слабость — 63%. О проблемах со сном, а также симптомах тревожности и депрессии сообщили 26% участников.

В новом исследовании, которое провели специалисты Университета Вашингтона в Сиэтле (University of Washington), впервые оценивались долгосрочные последствия COVID-19 у амбулаторных пациентов. Ученые поделились результатами наблюдениями за 177 участниками, из которых 150 перенесли инфекцию в легкой форме, 16 имели умеренное или тяжелое течение, еще 11 были бессимптомными носителями SARS-Cov-2.

Более 30% участников исследования сообщили об ухудшении качества жизни после COVID-19. Чаще всего респонденты жаловались на утомляемость (13,6%) и потерю обоняния и вкуса (13,6%). Еще 14 человек, в том числе 9 участников, которые перенесли легкое течение инфекции, сообщали о трудностях с выполнением повседневных дел.

«С учетом количества заболевших во всем мире продолжительная слабость у некоторых пациентов может иметь огромные медицинские и экономические последствия», – написали авторы исследования.

По данным трекера Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день во всем мире зарегистрировано более 110,7 миллионов случаев COVID-19, скончались свыше 2,4 миллиона человек.