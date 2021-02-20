Песков: НАТО вынуждает Россию защищаться от агрессивных действий альянса

20.02.2021, 14:14, Новости дня

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Североатлантический альянс вынуждает Москву активизировать работу по защите от агрессивных действий НАТО, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«НАТО считает Россию противником. НАТО постоянно двигает свою военную инфраструктуру и наращивает эту военную инфраструктуру в непосредственной близости к нашим границам. Поэтому НАТО постоянно вынуждает нас на то, чтобы мы активизировали действия по защите нас от агрессивных действий НАТО», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Комментируя выступления ряда западных политиков на Мюнхенской конференции по безопасности, представитель Кремля отметил, что «Россия была и остается заинтересованной в налаживании добрых отношений и с Соединенными Штатами, и с Евросоюзом».

«И мы очень многое делаем для этого, пытаясь побудить наших собеседников на проявление воли к нормализации отношений. У нас не всегда это получается, и мы не всегда видим взаимность, точнее говоря, в последнее время мы вообще не видим взаимность», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, которая должна быть принята на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России. Глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону, чтобы оказывать противодействие РФ и Китаю.