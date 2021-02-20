На Восточном начали расчистку площадки под аэропорт

20.02.2021, 14:14, Новости дня

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Начались работы по расчистке площадки для строительства аэропорта космодрома Восточный, где через два года появится взлетно-посадочная полоса, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Сегодня начали валку леса для расчистки площадки под аэропорт космодрома Восточный», – написал Рогозин на своей странице в Facebook.

По его словам, подготовка территории должна завершиться до весны, пока «вешние воды не превратят грунт в сплошное болото».

«Через два года здесь появится взлетно-посадочная полоса, способная принимать самолеты любых типов. Именно сюда будут прибывать тяжелые космические аппараты для их запуска ракетой-носителем «Ангара», а также иные элементы ракетно-космической техники», – добавил Рогозин, отметив, что сейчас до космодрома приходится добираться из Благовещенска на вертолете или автомобиле, преодолевая около 224 км.

В декабре замгендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) по созданию космодрома Восточный Сергей Костарев сообщал, что строительство аэропорта на космодроме Восточный завершится в 2024 году, а не в 2023-м, как планировалось ранее.