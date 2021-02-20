Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала откровенный пост: “Последние два года – самые тяжелые в жизни. Эта боль всегда со мной”

20.02.2021, 14:02, Разное

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С начала болезни Анастасии Заворотнюк ее родственники крайне редко выходят на связь с публикой. Последний раз о своем состоянии и самочувствии актрисы ее старшая дочь Анна высказывалась в ноябре прошлого года. А сегодня, 20 февраля, она посвятила маме новый пост. В нем Анна начала с того, что ей очень тяжело делиться личными переживаниями на публику, но они не дают ей покоя:

Очень долго думала, стоит ли писать об этом. Было много сомнений, как вы это воспримете. Но эта тема висит надо мной как дамоклов меч, и я не могу больше притворяться, что этого не существует. Последние два года были самыми тяжелыми в моей жизни. Любой человек, кто когда-либо сталкивался с серьезной болезнью очень близкого человека, поймёт меня сейчас. Мне невероятно тяжело, но я не хочу, чтобы меня жалели.

Анна понимает, почему к их семье обращено столь пристальное внимание, но она очень устала от назойливых журналистов и бестактных комментаторов:

Мне надоели звонящие журналисты, надоели люди, которые пишут мне “у тебя же все в порядке, вы выдумали болезнь, хватит пиариться”, надоели бесконечные приглашения на программы, шоу, надоели предложения заплатить мне кучу денег за интервью. Даже после своего отказа я чувствую всю эту грязь на себе. Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти рассказывать о таких вещах. Эта та тема, где ты даже боишься колыхать воздух, а не то чтобы трубить об этом, в подробностях, на всю страну. Поэтому я никогда не поднимаю эту тему. И люди, которые этого не понимают и продолжают донимать меня своими совсем нетактичными вопросами, тоже мне очень надоедают. Моя Мама очень публичный человек, она суперзвезда и, конечно, этого не избежать. Но мне каждый раз больно. Все, что я могла об этом сказать на данный момент, я уже сказала. Пожалуйста, не спрашивайте.

Анна Стрюкова и Анастасия Заворотнюк, 2017 год. Этим фото Анна сопроводила новый пост в соцсети

Анна откровенно описала свое состояние и то, как она пытается жить дальше:

Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она становится то меньше, то заполоняет все тело. Я занимаюсь с психологом и пытаюсь справиться с этим ударом судьбы, как могу. Пусть кто-то считает мою позицию странной, неправильной, мне абсолютно все равно. У меня другой приоритет. А Инстаграм это моя отдушина, я нашла здесь всех вас, прекрасных и понимающих друзей. Спасибо, искренне спасибо тем, кто со мной на одной волне. Кто настолько чуток и правильно улавливает весь мой посыл.

В заключение она призналась маме в любви, сопроводив слова их совместной фотографией в автомобиле, сделанной четыре года назад.

2017 год. Момент абсолютного счастья запечатлен на этом, дорогом мне, снимке. Я люблю тебя.

Напомним, по информации ряда СМИ 13 сентября прошлого года состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось, она была доставлена в реанимацию одной из московских больниц. Якобы ее ввели в искусственную кому, жизнь актрисы поддерживалась при помощи медикаментозных препаратов. С поддержкой актрисы тогда выступили в своих аккаунтах в соцсетях Филипп Киркоров и другие медийные персоны. 16 сентября 2019-го на Первом канале вышел специальный выпуск программы “Пусть говорят”, посвященный Анастасии, в котором о ситуации высказались Алексей Ягудин, Дмитрий Шепелев и другие. А 15 ноября в Instagram актрисы появилось первое заявление ее семьи.

В 2019 году Анастасия вместе со своей семьей стала героиней одного из мартовских номеров HELLO!. В интервью она рассказала о рождении младшей дочери и другие подробности своей жизни.