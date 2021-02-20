Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк обнародовали имя и первые фото новорожденного сына

20.02.2021, 14:02, Разное

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Внучка королевы Елизаветы II, дочь опального принца Эндрю и Сары Фергюсон – принцесса Евгения – родила сына полторы недели назад, но до сих пор не озвучивала его имени, что в случае с членами королевской семьи – довольно необычно. Мировые СМИ ждали этой информации, затаив дыхание и делая различные ставки, и вот наконец, несколько минут назад, их любопытство было удовлетворено. Евгения опубликовала на своей Instagram-странице не только имя малыша, но и его первые фотографии.

Спешим представить вам Августа Филиппа Хоука Бруксбэнка. Спасибо вам за такое количество прекрасных сообщений. Наши сердца переполнены любовью к этому маленькому человечку, словами не передать. Мы также рады поделиться с вами этими снимками. Они сделаны нашей потрясающей акушеркой. Спасибо всем замечательным медицинским работникам, включая нашу акушерку, которая приехала на выписку нашего мальчика, – подписала кадры Евгения.

Напомним, британские СМИ сообщили, что принцесса Евгения вечером, 8 февраля, отправилась в Портлендскую больницу, где родилась сама, и в 8:55 утра 9 февраля родила сына весом 3 килограмма 600 граммов. Букингемский дворец сообщил о пополнении в семье на официальной Instagram-странице. Если для опального принца Эндрю это первый внук, то для его матери, королевы Елизаветы II, уже девятый правнук.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк познакомились 10 лет назад на отдыхе в Швейцарии и с тех пор не расставались. Летом 2016-го британские СМИ писали о помолвке пары, но тогда новость была опровергнута семьей принцессы. На следующий шаг в отношениях Евгения и Джек решились лишь спустя 1,5 года – о том, что они собираются стать мужем и женой, пара объявила в январе 2018-го.

Джек преподнес Евгении обручальное кольцо с сапфиром падпараджа из Шри-Ланки, окруженным бриллиантами. При разработке его дизайна ювелир вдохновлялся обручальным кольцом матери принцессы – Сары Фергюсон, герцогини Йоркской. Помолвка Евгении и Джека состоялась в начале января в Никарагуа.

Их свадьба состоялась 12 октября 2018-го. Церемония прошла в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, где весной венчались Меган Маркл и принц Гарри: невеста прибыла туда в Rolls-Royce Phantom VI в платье Peter Pilotto. На торжестве выступили Андреа Бочелли и Королевский филармонический оркестр. Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк пригласили на праздник более 800 близких и друзей.