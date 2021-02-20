Мнение: ОМОН проводит уроки в школах, Ютуб против российской полиции и генераторы одноразовых кодов

20.02.2021, 13:58, Разное

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1. Занимательная педагогика. В одной из школ Нижневартовска ОМОН устроил для подростков натурное занятие — сначала школьники попытались забросать фалангу омоновцев мячами, потом сами школьникам дали возможность примерить дубинку и щит, арестовать агрессивного протестующего:

https://www.youtube.com/watch?v=seg-qo4ufrk

Полагаю, теперь лекции про легионы Древнего Рима будут вызывать у ребят значительно больший интерес. Как полагаете, коллеги, стоит ли проводить подобные мероприятия централизованно, во всех школах России?

2. Российскому видеоблогеру Михаилу Шахназарову прилетел страйк от Ютуба по весьма примечательной причине: в одном из своих видео блогер «оправдывал действия российской полиции против мирного населения». Блогер сказал, что на митингах, куда приходят тысячи людей и где работает значительное количество полицейских, те или иные эксцессы неизбежны:

https://www.youtube.com/watch?v=alAR_WoCom0

С точки зрения американского Ютуба, оказывается, теперь грехом считается не только поддержка «расистской» американской полиции, но и поддержка российской.

Скверный сигнал. Цензура в США нарастает. Высказывать неугодную нынешним американским властям точку зрения становится всё опаснее, как для оппозиции внутри США, так и для пользователей американских соцсетей за рубежом.

3. «Их нравы». Задержана международная группа хакеров, которая выпускала фальшивые сим-карты и воровала деньги со счетов знаменитостей. Сумма ущерба оценивается в 100 млн долларов:

https://xakep.ru/2021/02/11/celebrity-sim-swap/

Меня удивляет полное безразличие большинства банков к вопросам безопасности. Казалось бы — раздавай клиентам элементарные генераторы одноразовых кодов, и количество взломов сразу уменьшится на порядок. Но нет, будем привязываться к смс, будем оставлять счета беззащитными перед хакерами…

Пожалуй, хуже этого только наше отечественное болото с ЭЦП, которая ничего по факту не защищает, но для получения которой обычно приходится проделывать массу нелепых и утомительных телодвижений.