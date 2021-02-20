 

Вместе с киевлянами память погибших на «майдане» почтили белорусы

20.02.2021, 13:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Киеве вспоминают события 2014 года, которые на Украине называют «революцией достоинства». Как передаёт «1+1», вместе с жителями украинской столицы почтить память погибших пришли и два десятка белорусов, которые «сбежали в Киев от режима Лукашенко».

Годовщина «революции достоинства». В эти минуты семь лет назад на площади Независимости в столице тлел Дом профсоюзов, баррикады были разбиты — и многим казалось, что хуже быть не может. Именно в эти дни — с 18 по 20 февраля 2014 года — в центре Киева погибло большинство участников «революции достоинства».

Люди протестовали против пророссийского режима Януковича, стояли за свободу и достоинство. За несколько месяцев протеста в столице силовики убили 107 человек. 

Погибших называют «небесной сотней». Почтить их память накануне вечером собрались неравнодушные. Сначала состоялась панихида в Михайловском соборе, далее люди прошлись по улицам, где были самые ожесточённые бои, до Аллеи Героев Небесной Сотни, где уже семь лет стоят портреты погибших. 

Кроме киевлян вспомнить эти события пришли два десятка белорусов, которые сбежали в Киев от режима Лукашенко.

ОЛЕГ ОВЧИННИКОВ, белорус: Поддерживаем стремление Украины к свободе так же, как и вы поддерживаете нас. Сейчас мы должны держаться вместе, чтобы  нашим нациям выжить.

МУЖЧИНА: Хоть мало, зато хорошие люди пришли.

Дата выхода в эфир 19 февраля 2021 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / Министр транспорта США подала в отставку после беспорядков в Капитолии

15.09 / Ученые создали биотопливо из муравьиной кислоты

29.07 / Шмыгаль рассказал, какой будет минимальная зарплата в 2023 году

30.11 / В сети появились фотографии предполагаемой внебрачной дочери Путина

19.07 / «Химки» вышли в финал Кубка РФ по футболу

15.08 / Третий этап испытаний вакцины от коронавируса решили провести амбулаторно

27.06 / Правительство одобрило выделение средств на выплаты россиянам с детьми до 16 лет

06.02 / Названы самые ожидаемые научные открытия 2021 года

17.02 / Глава российского фонда “Холокост” назвала телеведущего Соловьева позором еврейской нации

01.02 / Александр Збруев госпитализирован в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска