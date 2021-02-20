 

НАТО нарастит контингент в Ираке в ответ на ракетный обстрел американских сил

20.02.2021, 13:54, Новости дня
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НАТО в восемь раз увеличит состав своей миссии в Ираке, занимающейся подготовкой иракских военных и правоохранителей, пишет CNBС со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга. Как отмечается в материале канала, такое решение в НАТО приняли через несколько дней после ракетного удара по американским силам в иракском городе Ирбиль, ответственность за который взяла группировка, предположительно связанная с Ираном.


Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что альянс расширит свою миссию по обучению иракских вооружённых сил, чтобы эта «истерзанная войной страна» не стала в итоге прибежищем для международных террористических группировок, передаёт CNBC. 

«Размер нашей миссии будет увеличен с 500 до 4000 военнослужащих, а в программу подготовки будут включены дополнительные иракские ведомства безопасности, а также административные районы вне Багдада», — заявил Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневного виртуального саммита министров обороны стран НАТО. Как пишет сайт CNBC, генсек НАТО уточнил, что контингент будет увеличен в несколько этапов и что о расширении миссии попросили власти Ирака. 

«В Ираке до сих пор орудует ИГ*, и мы должны сделать так, чтобы они не смогли вернуться на былые позиции», — также заявил Столтенберг, добавив, что нападения на силы альянса в последнее время участились. 

Ранее на этой неделе, перед стартом саммита НАТО, высокопоставленный сотрудник Минобороны США, пожелавший сохранить анонимность, сообщил журналистам, что решение руководства альянса сосредоточиться на Ираке в Пентагоне восприняли с большим «энтузиазмом», говорится в материале CNBC. Вместе с тем на вопросы о том, готовы ли американские вооружённые силы выделить личный состав для участия в миссии НАТО, чиновник не ответил. Как напоминает обозреватель CNBC, на иракской территории находятся 2,5 тыс. американских военнослужащих. 

Решение о наращивании контингента НАТО в Ираке было принято после произошедшего в понедельник ракетного удара по американским силам в городе Эрбиль, в результате которого погиб сотрудник компании-подрядчика американских войск и было ранено ещё девять человек, в том числе один военнослужащий, напоминает автор статьи. Ответственность за обстрел американцев взяла на себя шиитская группировка «Сарая Аулия аль-Дам», которая, по некоторым данным, служит прикрытием для некоего ополчения, связанного с Ираном.  

По информации CNBC, Государственный департамент США отреагировал на обстрел, пообещав принять меры, согласованные с иракскими властями и партнёрами Вашингтона по антитеррористической коалиции; впрочем, уточнять, о каких конкретно шагах идёт речь, представители Госдепа не стали. В свою очередь, пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки на следующий день после удара заявила, что Белый дом «возмущён» насилием в Ираке, пообещав, что администрация Байдена проведёт расследование инцидента в сотрудничестве с региональными партнёрами, отмечается в материале канала.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



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