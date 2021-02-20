Нарколог Лазарев заявил, что после коронавируса невозможно уйти в запой

20.02.2021, 13:52, Разное

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Нарколог Игорь Лазарев рассказал, что после перенесенного коронавируса невозможно уйти в длительный запой. По его словам, переболевшие россияне жалуются на множество отрицательных последствий, связанных, в том числе, с психологическим здоровьем.

Некоторые люди пытаются начать употреблять алкогольные напитки в больших количествах, но уйти в запой у них не получается. Организм переболевших коронавирусом сильно изношен, поэтому не готов к таким нагрузкам.

У пациентов все чаще диагностируется «постковидный» синдром. На долгое время у них сохраняется повышенная утомляемость, развивается депрессия. У организма нет ресурса, чтобы выдержать большие дозы алкоголя. Люди, желающие выпить после COVID-19, часто попадают к врачам.

Нарколог напомнил россиянам, что проблемы невозможно решить посредством употребления алкоголя. С распитием спиртного необходимо быть очень аккуратными, особенно после перенесенного инфекционного заболевания.

Источник: news.ru