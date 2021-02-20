Нарколог Лазарев заявил, что после коронавируса невозможно уйти в запой
20.02.2021, 13:52,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Нарколог Игорь Лазарев рассказал, что после перенесенного коронавируса невозможно уйти в длительный запой. По его словам, переболевшие россияне жалуются на множество отрицательных последствий, связанных, в том числе, с психологическим здоровьем.
Некоторые люди пытаются начать употреблять алкогольные напитки в больших количествах, но уйти в запой у них не получается. Организм переболевших коронавирусом сильно изношен, поэтому не готов к таким нагрузкам.
У пациентов все чаще диагностируется «постковидный» синдром. На долгое время у них сохраняется повышенная утомляемость, развивается депрессия. У организма нет ресурса, чтобы выдержать большие дозы алкоголя. Люди, желающие выпить после COVID-19, часто попадают к врачам.
Нарколог напомнил россиянам, что проблемы невозможно решить посредством употребления алкоголя. С распитием спиртного необходимо быть очень аккуратными, особенно после перенесенного инфекционного заболевания.
Источник: news.ru
Смотреть комментарии → Комментариев нет