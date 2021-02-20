Более 40% украинцев считают, что нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей – опрос

20.02.2021, 13:46, Новости дня

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Более 40% украинцев считают, что нынешняя украинская власть не отличается от предыдущей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии и центра SOCIS, опубликованные 19 февраля.

42,7% опрошенных считают, что нынешняя власть ничем существенно не отличается от предыдущей; 32,8% – что нынешняя власть хуже предыдущей; 19,2% – что нынешняя вляасть лучше предыдущей. 5,2% респондентов затруднились с ответом или отказались отвечать.

Опрос проводился 11–16 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Всего опрошено 3 тыс. респондентов (по 1,5 тыс. КМИС и SOCIS) в возрасте 18 лет и старше из всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма и не подконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки составляет +/- 1,8%.

20 мая 2019 года в должность президента Украины вступил основатель и бывший художественный руководитель студии “Квартал 95” Владимир Зеленский, за которого во втором туре выборов проголосовало 73,22% избирателей.

Верховная Рада IV созыва была избрана на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года. В парламент прошли пять партий: “Слуга народа” – 43,16%, “Оппозиционная платформа – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Европейская солидарность” – 8,10%, “Голос” – 5,82%.

В марте 2020 года Верховная Рада Украины отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. После этого главой правительства назначили Шмыгаля. В тот же день Рада утвердила персональный состав Кабинета Министров Украины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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