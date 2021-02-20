Российский суд сократил срок Навальному

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20.02.2021, 13:46, Новости дня
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Бабушкинский районный суд Москвы рассмотрел апелляцию на решение заменить оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу “Ив Роше” на реальный, сообщает “Медуза”.

Судья, рассматривавший апелляцию, снизил срок наказания Навального на полтора месяца. Суд учел несколько недель, которые российский политик провел под домашним арестом в конце 2014-го – начале 2015-го. 

На суде защитники оппозиционера просили выполнить решение Европейского суда по правам человека и освободить Навального, но им отказали.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяцев.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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