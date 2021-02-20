Эксперт объяснил отказ суда в апелляции по делу Навального

20.02.2021, 13:20, Новости дня

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«Навальный пытался доказать свою исключительность, но система правосудия продемонстрировала, что в РФ все находятся в едином правовом поле», – сообщил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Константин Комков, комментируя судебное решение о замене условного срока блогера Алексея Навального на реальный по делу «Ив Роше».

«Суд вынес окончательное решение о замене условного срока Алексея Навального на реальный, потому что подсудимый не является исключительной фигурой в российской системе правосудия. В совокупности он совершил около 50 правонарушений, что является очевидным основанием для такого вердикта. К тому же, судом был учтен период нахождения Навального в клинике Charite – никаких претензий в это время ему не предъявлялось», – сказал член Общественной палаты России, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков.

Собеседник подчеркнул – еще в 2017 году Европейский суд по правам человека признал, что это дело чисто экономическое и не имеет политической подоплеки. «Поэтому стремление защиты Навального убедить всех, что дело «Ив Роше» имеет политическое основание – это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Этим осужденный требовал признать свою исключительность, что ему не удалось», – считает Комков.

«Суд показал – все находятся в одном правовом поле, и ни один субъект не обладает исключительностью. Отказ в апелляции абсолютно понятен, ведь система не меняется исходя из пожеланий одного участника всего процесса», – заключил собеседник.

Ранее в субботу Бабушкинский суд Москвы отклонил жалобы на замену условного срока Алексею Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет.

«Выслушав мнения сторон, суд постановил решение первой инстанции изменить. Зачесть в срок наказания время, проведенное осужденным Навальным с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года. В остальной части оставить решение Симоновского суда без изменения, а жалобу защиты Навального – без удовлетворения», – зачитал решение судья Дмитрий Балашов.

В субботу Навальный принимает участие в двух судебных заседаниях: по жалобам его защиты на постановление о замене условного срока реальным по делу «Ив Роше», а также по клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

Также минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев блогера Алексея Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч.2 ст.128.1 УК РФ). Гособвинитель попросил признать Алексея Навального виновным в клевете на ветерана и оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей.