По факту массового отравления школьников в Тольятти возбудили дело

20.02.2021, 13:20, Новости дня

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В Тольятти с 18 февраля к врачам с признаками отравления обратились 34 ученика школы №43 и два учителя. В Самарском управлении СК провели проверку и возбудили уголовное дело.

Дело возбуждено по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Заболевшим детям от семи до 16 лет. Они лечатся дома, передает «Интерфакс».

Региональное управление Роспотребнадзора по факту проводит проводит эпидемиологическое расследование, сообщила пресс-служба мэрии Тольятти.

Занятия в школе перенесены на 27 февраля. В здании, в том числе в столовой, проводят санобработку и дезинфекцию.

Оператор питания ЗАО КШП «Дружба» передал в специализированную лабораторию суточные пробы и смывы на патогенные исследования.

Напомним, в начале февраля тридцать учеников одной из школ в Дагестане обратились к медикам с симптомами пищевого отравления, было возбуждено уголовное дело.