Скандалы: Иномарки получили скидки от таможни и ГИБДД

20.02.2021, 13:12, Разное

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В Дагестане раскрыты махинации с дорогими машинами

Как стало известно “Ъ”, после утверждения заместителем генерального прокурора РФ Андреем Кикотем обвинительного заключения направлено в суд уголовное дело в отношении бывших сотрудников дагестанской таможни и работников ГИБДД, которые в течение нескольких лет вели фактически беспошлинную торговлю дорогими иномарками. Таким образом, как установило следствие, государству был нанесен ущерб на 119 млн руб. Главный фигурант, экс-таможенник Ахмед Онжолов свою вину признал, рассказав следствию о своих сообщниках и преступной схеме.

Расследование уголовного дела, фигурантами которого стали бывшие сотрудники дагестанской таможни и республиканского управления ГИБДД, было начато по материалам ФСБ в 2017 году. «Трем сотрудникам Махачкалинского таможенного поста, трем работникам управления ГИБДД и двум местным жителям предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями в корыстных целях), а также ч. 2 и ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Обвинение утверждено заместителем генерального прокурора Андреем Кикотем, и дело направлено в суд»,— сообщила “Ъ” прокурор главного управления генпрокуратуры РФ в ЮФО и СКФО Елена Усачева.

По версии следствия, организованная преступная группа, в которую входили таможенники, гаишники и их знакомые, действовала в период с 2012 по 2014 годы. За это время они незаконно оформили и реализовали десятки иномарок, каждая из которых стоила по несколько миллионов рублей.

Несмотря на высокие цены, автомобили покупали охотно. Дело в том, что продавались они со значительной скидкой, благодаря тому, что оформлялись без таможенных платежей. Делалось это просто. Коррумпированные сотрудники таможенного поста готовили фиктивные документы о том, что иномарка прошла положенное по закону оформление, и передавали их вовлеченным в преступную схему работникам МРЭО ГИБДД. Очень часто для незаконного оформления автомобилей таможенники делали, например, липовые запросы в Белоруссию, с которой у России беспошлинная торговля, а затем подкладывали в документы якобы полученные от коллег фальшивые ответы. Находившиеся в сговоре с таможенниками сотрудники ГИБДД ничего не проверяли, ставили автомобили на учет, выписывая ПТС (паспорт технического средства), как правило, на подставное лицо. Порой автомобили оформлялись на лиц, которые даже не подозревали, что стали владельцами дорогих машин. Затем подключались так называемые коммерсанты, которые приводили покупателей, большинство из которых являлись жителями Дагестана и Ингушетии. Самой ходовой маркой был Porsche Cayenne — престижный внедорожник можно было купить на миллион рублей дешевле. Интересно, что оформленные в обход таможенных платежей иномарки реализовывались не только через знакомых и друзей, но продавались даже в официальных автосалонах.

Таким способом за два года активной деятельности, как подсчитали следователи, подпольные автодилеры нанесли государству ущерб на 119 млн руб.

Всего по делу проходит 13 человек. Восемь из них ждут судебного разбирательства под подпиской о невыезде. Своей вины они не признают, утверждая, что не подозревали о том, что нарушали закон. Главный фигурант, бывший инспектор Махачкалинского таможенного поста Ахмед Онжолов признал вину, заключил досудебное соглашение и сотрудничал со следствием. Позже, впрочем, он заболел, был признан невменяемым и постановлением суда отправлен на принудительное лечение. Еще четверо участников преступного сообщества находятся в розыске.

Муса Мурадов