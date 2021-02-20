Мнение: Автомат базовой работы или плохая работа для всех

20.02.2021, 13:04, Разное

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Берём игровой автомат, однорукого бандита, и заряжаем его двухрублёвыми монетами. Каждые две минуты можно потянуть за рычаг, после чего в лоток для выигрыша падает очередная монетка. Просидел час — сто рублей. Просидел день — уже восемьсот. Отработал месяц — 16 тысяч.

На Западе кто-то изготавливал такой автомат в виде арт-объекта, желая показать отъевшимся бюргерам, что в экономике существуют и плохие работы тоже, и что это неправильно. Вместе с тем я полагаю, что плохие рабочие места тоже нужны и полезны: для страховки в сложных жизненных ситуациях и для мотивации безработных.

Ставим такие автоматы на вокзалах, у станций метро, в торговых центрах, частично решаем проблему попрошаек. Не хватает на жетон? Вон автомат — садись на табурет, дёргай ручку. Голоден? Двадцать минут подёргал, купил сырок. Подкрепился, теперь есть силы надёргать денег на сытную шаверму.

Особенно полезны такие автоматы будут для подрастающего поколения. Школьники не любят учиться, думая, будто это скучно. Однако, уверен, стоит школьнику провести протрезвляющие выходные за автоматом базовой работы, как он тут же захочет засесть за учебники, чтобы получить во взрослом возрасте работу получше.

Государству, опять-таки, сеть таких автоматов обойдётся гораздо дешевле, нежели содержание системы бирж труда с потешными вакансиями, на которые всё равно никто не идёт. Запутавшимся в экономике людям нужен старт, причём легкий старт. С автоматом базовой работы старт куда уж легче — подошёл, сел, дёрнул за рычаг, получил первую денежку. В мозгу начала формироваться связь между приложенными усилиями и зарплатой. Поработал там немного, получил от знакомого предложение помогать ему в гаражном автосервисе, и радостно идёшь туда устраиваться, так как практически любая нормальная работа лучше, нежели бесконечная серия нудных и бесполезных поворотов рычага.

Конечно, придётся следить за злоупотреблениями: жулики непременно захотят привязать к рычагу примитивный моторчик, чтобы автоматизировать извлечение монет. Однако система видеонаблюдения у автоматов и сайт для жалоб на нарушителей обойдутся в любом случае дешевле, нежели попытки замотивировать безработных глупыми проповедями и устранение последствий их правонарушений. Военные говорят: «незанятый солдат — потенциальный преступник». К сожалению, это правило верно применимо не только к солдатам, но и к большинству людей, не достигших ещё мудрого возраста пенсионеров.