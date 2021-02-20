 

Малышева объяснила невосприимчивость первой группы крови к COVID-19

20.02.2021, 12:58, Разное
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Врач-терапевт Елена Малышева объяснила, почему обладатели первой группы крови являются невосприимчивы к COVID-19. По ее словам, все зависит от комбинаций особых белков А и В.
Сообщается, что белки крепятся к эритроцитам – красным клеткам крови. У обладателей групп, где есть данные элементы, присутствует более высокий шанс заболеть коронавирусной инфекцией, поскольку их «склеивание» с патогеном и образование тромбов провоцирует патологию.

Ученые проводили исследования, в которых приняли участие более 200 тысяч человек. Его результаты показали, что существует группа крови, которая не восприимчива к COVID-19. Белки агглютиногены есть во второй, третьей и четвертых группах. В первой, в свою очередь, содержатся чистые эритроциты, но для еще большей уверенности люди должны обладать отрицательным резус-фактором.

Малышева считает, что те, кто имеет вторую, третью и четвертую группы крови, должны в обязательном порядка вакцинироваться.



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