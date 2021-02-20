ТОМЕТ предложил “Уралхиму” мировую

20.02.2021, 12:58, Разное

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Заместитель главы ФНС РФ Константин Чекмышев в своем недавнем интервью пояснил о цифровизации, а также раскрыл детали предстоящей реформе института банкротства в стране. Сама реформа давно назрела, поскольку, как отмечает Чекмышев, эффект дает лишь одна из пяти сотен процедур банкротства. Так, в среднестатистической процедуре списывается около 95% долга, в результате чего потери кредиторов только за прошедшую пятилетку составили около 8 триллионов рублей.

Замглавы ФНС хорошо знает, о чем говорит, ведь налоговая служба довольно часто выступает в качестве кредитора для многих банкротящихся, и в большинстве случаев сама выступает в качестве инициатора банкротства проблемных налогоплательщиков. К примеру, одним из самых громких банкротств за последние годы стала история с тольяттинским ООО «Томет» – крупнейшим в стране производителем метанола. Банкротство предприятия было инициировано его квази-кредитором – АО «Уралхим», который находится в собственности химического магната Дмитрия Мазепина.

Все время компания генерировала стабильные доходы, занималась экспортом продукции за пределы страны, даже платила налоги и обеспечивала работой и зарплатой более чем две сотни сотрудников.

Однако компании и ее сотрудникам попросту не повезло в связи с тем, что она стала заложницей обычного корпоративного конфликта между Мазепиным и акционерами «Тольяттиазота». Так, в отношении последних полтора года тому назад был вынесен приговор: суд постановил удовлетворить иск «Уралхима» на сумму свыше 87 миллиардов рублей. В число двух десятков солидарных ответчиков по этому иску Мазепина и был признан именно «Томет», поскольку, как сочли в суде, компания принадлежит ответчикам – Сергею Махлаю и Эндрю Циви, а это означает, что она может возместить за них ущерб.

Именно приговор в рамках уголовного дела и стал основанием для того, чтобы «Уралхим» впоследствии инициировал банкротство «Томета», а само предприятие было включено в перечень должников с общей суммой требований свыше 87 миллиардов. Кроме него, солидарными должниками перед «Уралхимом» стали еще 19 юридических и физических лиц.

Публично представители «Уралхима» неоднократно заявляли о том, что в компании не заинтересованы обанкротить «Томет» и даже демонстрировали свои переживания за дальнейшую судьбу предприятия с успешной деятельностью. Более того, соответствующее заявление в свое время даже было размещено на официальном сайте АО «Уралхим». В реальности же, временный управляющим «Тометом» Анатолий Селищев, назначенный на основании предложения, внесенного руководством «Уралхима», подготовил финансовый анализ деятельности предприятия, фактически признав его неплатежеспособность, после чего назначил на 18 февраля собрание кредиторов, причем, принять в нем участие реально есть возможность только у одного из них – у АО «Уралхим».

Селищев выступил с предложением ввести на предприятии конкурсное производство, то есть фактически организовать распродажу его активов через торги, о неэффективности которых в беседе с журналистами «Ведомостей» говорил и замглавы ФНС. Впрочем, что считает неэффективным государство, совсем не обязательно считают неэффективным основные интересанты банкротства «Томета».

Требования остальных кредиторов предприятия на общую сумму свыше 1,4 миллиарда рублей, несмотря на то, что они были заявлены в положенный срок, не были приняты к рассмотрению и отложены решением судьи самарского Арбитражного суда Людмилой Исаковой. Мотивация этого решения звучит просто: временный управляющий Селищев не предоставил отзывы на требования остальных кредиторов. Все судебные заседания по этим требованиям назначены на даты, которые следуют после первого собрания кредиторов «Томета», что фактически лишает их любой возможности принять в этом мероприятии участие.

Всего несколько дней тому назад на официальном сайте банкротящегося предприятия был опубликован пресс-релиз, в котором единственный акционер (компания «Триумф» с регистрацией в Гонконге) выступает в адрес «Уралхима» с предложением о заключении мирового соглашения.

Это предложение на фоне приведенной Константином Чекмышевым статистики удовлетворения требований, можно считать довольно щедрым. Еще более щедрым оно может показаться на фоне солидарного характера требований, ведь действительная доля ответственности «Томета» согласно упомянутому ранее приговору составляет 4,3 миллиарда рублей. Не стоит забывать и о том, что у предприятия нет никаких экономических отношений с «Уралхимом», а потому оно не причиняло ему ущерба на невероятную исковую сумму в 87 миллиардов.