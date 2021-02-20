“Отреагировала, как типичная бабушка, забывшая очки”. Меркель забыла надеть маску после выступления

20.02.2021, 12:52, Новости дня

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Канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге забыла на трибуне свою маску. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовало агентство Reuters 19 февраля.

В ролике видно, как сев на место, Меркель осознала, что забыла маску, испугалась и поспешила обратно, чтобы забрать средство защиты.

https://www.facebook.com/Reuters/videos/720379622184025/

Пользователи сети в комментариях по-разному отреагировали на видео.

“Я, когда иду в продуктовый магазин, нахожусь на полпути к двери, и мне нужно вернуться, чтобы вытащить маску из машины”, – пишет Jess Mortillfem.

“Она отреагировала, как типичная бабушка, забывшая свои очки”, – написал пользователь Ginno Bruno Pizarro Dongo.

“Это показывает, насколько она ответственна за то, что она – самый титулованный политик на всем европейском континенте. Ангела – буквально символ стабильности”, – отметил Gurey Ahmed.

Меркель – первая женщина на посту канцлера Германии, она занимала эту должность с ноября 2005 года. В 2020 году она снова возглавила рейтинг Forbes самых влиятельных женщин мира – лидирующую позицию Меркель занимает уже 10 лет.

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