46,4% украинцев позитивно относятся к блокировке каналов “112 Украина”, NewsOne и ZIK – опрос

20.02.2021, 12:52, Новости дня

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Почти половина украинцев положительно относятся к блокировке каналов “112 Украина”, NewsOne и ZIK. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии и центра SOCIS, опубликованные 19 февраля.

Респондентам задали вопрос: Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение заблокировать телеканалы “112 Украина”, NewsOne и ZIK, со 2 февраля трансляция этих телеканалов прекращена. Как вы относитесь к этому решению?”

46,4% ответили “Позитивно”, 34,7% – “Негативно”, 18,9% отказалис отвечать или затруднились с ответом.

Также у респондентов спросили, как решение о блокировке этих каналов повлияло на отношение к президенту Владимиру Зеленскому. 58% ответили, что отношение не изменилось, 20% – что оно улучшилось, 17,4% – что ухудшилось. 4,5% отказались отвечать или затруднились с ответом.

Опрос проводился 11–16 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Всего опрошено 3 тыс. респондентов (по 1,5 тыс. КМИС и SOCIS) в возрасте 18 лет и старше из всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма и не подконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки составляет +/- 1,8%.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против бизнесмена, нардепа от “Оппозиционной платформы – За Жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула главы политсовета ОПЗЖ, кума президента РФ Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируются из России.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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