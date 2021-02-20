В Подольске на торговле наркотиками поймали пенсионерку
20.02.2021, 12:36,
Разное
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В Львовском микрорайоне подмосковного Подольска полицейские задержали 49-летнюю женщину во время попытки продать два свертка с марихуаной, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Женщина объяснила, что наркотики взяла у своей 70-летней матери. В доме у пенсионерки обнаружили еще два килограмма запрещенных веществ. Обе женщины заключены под стражу.
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