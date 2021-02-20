Жителя Московской области обманул мошенник

20.02.2021, 12:36, Разное

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Молодой житель подмосковного города Химки разместил в Сети объявление по продаже телефона. Вскоре покупатель нашелся. При личной встрече он забрал телефон и показал продавцу электронный чек с перечислением средств. Однако на самом деле деньги на счет продавца не поступали, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Ущерб составил 72 тысячи рублей. Поняв, что стал жертвой мошенника, молодой человек обратился в полицию. Злоумышленника задержали.