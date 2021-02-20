Каждый пятый госпитализированный пациент с диабетом и COVID-19 умирает в течение 28 дней

20.02.2021, 12:34, Разное

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По данным Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS), риск смерти от коронавирусной инфекции у людей с сахарным диабетом 1 типа в 3,5 раз выше по сравнению недиабетиками. С диабетом 2 типа — в два раза выше. В исследовании CORONADO ученые проанализировали клинические исходы у пациентов с диабетом, которые были госпитализированы в 68 больниц Франции во время первой волны пандемии.

В эту выборку попали 2796 человек, средний возраст пациентов – около 70 лет. Ученые фокусировались на смерти или выписке пациентов из больницы на 28 день болезни. Авторы исследования собрали необходимую медицинскую информацию: анамнез, полученное лечение, клинические проявления заболевания.

К 28 дню 577 пациентов (20,6%) скончались, то есть каждый пятый. Еще 1404 (50,2%) были выписаны. Средняя продолжительность пребывания в больнице составила 9 дней. Ученые обнаружили, что более 12% этих пациентов оставались в больнице, а около 16% были переведены в другое лечебное учреждение.

Авторы исследования также оценили дополнительные факторы риска, которые могут повлиять на ухудшение состояния диабетика с коронавирусом. В первую очередь это возраст — чем старше пациент с диабетом, тем выше вероятность летального исхода. Негативное влияние оказывают микрососудистые осложнения, в том числе повреждения почек и глаз, тяжелая одышка при поступлении в больницу, повышенный уровень маркерыов воспаления в крови.

Однако у пациентов, которые регулярно принимают метформин — препарат первой линии для лечения диабета 2 типа, – риск смерти был заметно ниже. Это уже не первое исследование, показывающее защитный эффект этого лекарства. Ранее ученые из Университета Алабамы сообщили, у пациентов с диабетом, регулярно принимавших метформин до заражения коронавирусом, в три раза больше шансов выжить по сравнению с теми, кто по каким-то причинам отказался от этого препарата. Ученые считают, что метформин может оказывать противовоспалительный и антитромботический эффект, который ранее не был описан.