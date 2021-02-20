 

Учителя младших классов, заставлявшего детей писать буквы «А», «У» и «Е», заподозрили в экстремизме

20.02.2021, 12:31, Разное
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Следственный комитет проводит проверку в отношении 29-летнего учителя младших классов Фёдора П. из Вологды по подозрению в экстремизме.

Родители учеников сообщили правоохранителям, что учитель заставлял детей писать в прописи буквы «А», «У» и «Е».

Ранее Фёдор П. не был судим и не состоял на учёте в правоохранительных органах. Подозреваемый объяснил свой поступок желанием развить у школьников красивый почерк, из-за чего заставлял их по нескольку раз выводить прописные гласные буквы русского алфавита. Свою причастность к запрещённому в России экстремистскому движению «АУЕ» подозреваемый отрицает. Учитель указывает, что дети также писали и другие буквы, такие как «В», «О», «Р», «З», «Э» и «К», поэтому не стоит пытаться искать какие-либо подтексты в задаваемых им упражнениях.

– Современным родителям постоянно что-то кажется. Провёл урок чистописания – экстремист. Забрал у ребёнка дырявую ложку, чтобы он ел нормальной – возмущается, что напугал ребёнка. А уж если помог ребёнку ручкой на костяшках пальцев написать своё имя – так и вовсе невесть в чём заподозрят. Фёдор Александрович – крайне авторитетный учитель, помимо уроков веду кружки по игре в шахматы, нарды и покер. Мы обязательно найдём того из родителей, кто стуканул на него в правоохранительные органы, и строго спросим с них, – сказал завуч Михаил Шаров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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