Мнение: Русские дети в украинской…, соусе

20.02.2021, 12:28, Разное

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Иногда такое бывает, хочется чего-то сказать, а вот так сразу не можешь, нет слов.

Эти баночки производят в стране, которая пытается представлять сегодня себя миру как нечто цивилизованное.

Акцент на сегодня был сделан умышленно, Украины больше не существует как таковой, такой, какой мы её знали еще десять лет назад больше нет.

Страна рядовому украинцу больше не принадлежит, а чтобы сотворить нечто толковое лично для себя — государство ему давно не помощник. Выращивать на огороде можно без государства, без государства создавать художественные ценности (для кого-то и камлания Вакарчука художественная ценность), государство не защищает от неонацистов на улицах и от мошенников в высоких кабинетах, не даёт достойного образования и достойной старости… Так зачем оно такое нужно, и самое главное — для кого?

И каждый последующий год украинской независимости — словно раскрутка плохого сериала: невероятные обещания, завышенные ожидания публики, зря потраченный вечер и неминуемое разочарование. Однако бездарный фильм уже просмотрен, а рекламное время в нем продано с большой выгодой. Остаётся пустота.

Пустота и подобные жестяные банки, выпущенные неизвестно для чего, то ли для еды, или в виде подарка.

Если государство существует как таковое, человеку совершившему подобный кулинарный шедевр штраф в виде наказания за это был бы за счастье…, здесь пахнет нормальным уголовным сроком.

Так происходит в нормальных государствах, в этом недоразумении этого не будет, здесь власть не власть, а так, топтал-дремал, упал ногу сломал с галицким диалектом.

В кафе, дешёвых ресторанах, аптеках и заведениях общепита все более и все увереннее звучит этот специфический диалект. Он слабо похож на язык Шевченко и Котляревского, и совершенно не имеет ничего общего с наречием запорожцев, времён Богдана Хмельницкого, но его претензия на то, что только этот полупольский диалект и есть Украинским языком, несмотря на свою ужасающую наглость, все же подтверждается ползучей и уверенной галицкой оккупацией Киева.

“”Я сегодня целый день по семейным делам езжу по городу. Захотелось выпить кофе. Остановился на Богдана Хмельницкого в кафе с экзотическим названием “Львівски пляцки”.

Кофе. Пиво. Галицкая речь. Выпечка.

Особой популярностью пользуется кофе “Бандеровское” и пиво “Обама”. Название кофе говорит само за себя, а вот пиво “Обама” требует аннотации. Пиво темное, с привкусом шоколада, названо в честь 44-го президента Америки. Интересен опус на этикетке, в котором разъясняется, что пиво это названо в честь самого “справедливого” и “демократичного” человека на земле, и все надежды свои в борьбе с Россией, создатели этого пива возлагают на американскую военную помощь, в противном случае обещают обидеться на Обаму и назвать его “президентом, который все проспал”. Россия, конечно, названа страной-террористом. Русские – террористами.

Я посмотрел меню. Прочитал пивную этикетку. Почувствовал, что подташнивает. Вышел на свежий воздух. Прочёл название улицы: Богдана Хмельницкого. Не переименовали. Слава Богу! Стало легче. Уехал домой.””



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