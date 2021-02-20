 

Мнение: Марсианская впадина

20.02.2021, 12:16, Разное
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Американский марсоход «Персеверанс» («Упорство») начал передавать снимки с поверхности Марса. Всего у Марса сейчас находятся сразу три земных экспедиции — китайская, американская и арабская. Совпадение связано с расположением Земли и Марса, позволившим преодолеть расстояние между ними по кратчайшему пути.

России в этой гонке нет и, возможно, уже никогда и не будет. Разнообразные завиральные идеи российского руководства упираются в критическую проблему — продолжающуюся деградацию высокотехнологичных отраслей и невозможность полноценной международной кооперации. И та, и другая причина — итог блестящей политики нынешнего режима на внутреннем и на внешнем «треках». Учитывая, что никакого изменения ее не предвидится, можно с высокой степенью уверенности говорить, что космическая отрасль и далее будет скатываться по наклонной. Останутся только памятники высокоразвитой цивилизации прошлого и отдельные материальные свидетельства. И все более широкие лица руководителей. О каких полетах к другим планетам можно говорить, если Роскосмос не может даже накормить своих космонавтов и тем приходится становиться на пищевое довольствие к американским коллегам.

Между тем уже прорабатываются проекты строительства инопланетных баз, которые должны закрепить присутствие человека на Луне, Марсе. Это — новый технологический рывок, в котором России места уже точно не будет.

Сама по себе космическая гонка — это способ разрешить существующие противоречия через экспансию. Ключевая особенность этих противоречий — это болезни роста. Проблемы развития. Для России это совершенно неактуально, так как наши проблемы — это проблемы деградации. Они экспансией не решаются, наоборот — только усугубляются. Военные упражнения Путина в разных уголках земли как раз и являются попыткой решить внутренние проблемы через экспансию и агрессию, но они же деградируют страну в еще более ускоренном темпе.

Поэтому мы и космос сегодня бесконечно далеки друг от друга. Поэтому нам нет места в космической гонке. И не будет, пока ситуация не будет развернута в противоположном направлении. Космос для тех, кто развивается. Для тех, кто идет в средневековье, остается лишь смотреть на небо.

Источник: Эль Мюрид



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