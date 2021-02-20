Медики назвали десять рекомендаций для поддержания мозга в тонусе до 80 лет

20.02.2021, 12:04, Разное

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Нейробиолог Кристен Виллумье дал десять основных рекомендаций, которые помогут поддерживать головной мозг в тонусе до 80 лет. Он считает, что орган необходимо ежедневно тренировать.

Врач порекомендовал отправляться на прогулку быстрым шагом. Результаты проведенных исследований показывают, что это улучшает приток крови к головному мозгу. Также можно съесть небольшой кусок темного шоколада, в котором находится большая порция флавоноидов и минералов.

Необходимо стараться сидеть с прямой спиной и отведенными плечами назад. Считается, что принятие этой позы положительно сказывается на притоке крови к головному мозгу. Писать рекомендуется более слабой рукой, чтобы выводить орган из зоны комфорта. Это поможет укрепить существующие нейронные связи и формировать новые клетки мозга.

Здоровье мозга обеспечивает употребление черники, в ягоде содержатся полифенолы и флавоноиды, а также другие полезные вещества, стимулирующие нейрогенез. Эксперт посоветовал регулярно познавать что-то новое и расширять когнитивный запас, чтобы тренировать умственные способности.

Важно визуализировать способы, посредством которых можно сделать каждый прожитый день лучше. Это упражнение поможет поднять настроение и увеличить производительность на работе.

Несколько минут в день необходимо проводить без раздражителей. Чтобы выполнить это правило, нужно посидеть в комнате без телевизора и телефона. Можно использовать запахи против стресса – ароматические масла для дома. На листок необходимо написать все, за что человек готов выразить благодарность. Этот список рекомендуется поместить не зеркало в ванной комнате или же на холодильник, чтобы снизить уровень стресса и поднять настроение.

Источник: www.medikforum.ru