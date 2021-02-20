 

Медики назвали десять рекомендаций для поддержания мозга в тонусе до 80 лет

20.02.2021, 12:04, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Нейробиолог Кристен Виллумье дал десять основных рекомендаций, которые помогут поддерживать головной мозг в тонусе до 80 лет. Он считает, что орган необходимо ежедневно тренировать.
Врач порекомендовал отправляться на прогулку быстрым шагом. Результаты проведенных исследований показывают, что это улучшает приток крови к головному мозгу. Также можно съесть небольшой кусок темного шоколада, в котором находится большая порция флавоноидов и минералов.

Необходимо стараться сидеть с прямой спиной и отведенными плечами назад. Считается, что принятие этой позы положительно сказывается на притоке крови к головному мозгу. Писать рекомендуется более слабой рукой, чтобы выводить орган из зоны комфорта. Это поможет укрепить существующие нейронные связи и формировать новые клетки мозга.

Здоровье мозга обеспечивает употребление черники, в ягоде содержатся полифенолы и флавоноиды, а также другие полезные вещества, стимулирующие нейрогенез. Эксперт посоветовал регулярно познавать что-то новое и расширять когнитивный запас, чтобы тренировать умственные способности.

Важно визуализировать способы, посредством которых можно сделать каждый прожитый день лучше. Это упражнение поможет поднять настроение и увеличить производительность на работе.

Несколько минут в день необходимо проводить без раздражителей. Чтобы выполнить это правило, нужно посидеть в комнате без телевизора и телефона. Можно использовать запахи против стресса – ароматические масла для дома. На листок необходимо написать все, за что человек готов выразить благодарность. Этот список рекомендуется поместить не зеркало в ванной комнате или же на холодильник, чтобы снизить уровень стресса и поднять настроение.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Раскрыт план протестов после выборов в Белоруссии

03.09 / Мнение: «Конец, нет уже больше никакого Ефремова»

15.12 / Если б я был Нерон, я б имел трех жен

20.11 / Личное: «Эта картина, наверно, из кучи, которую собирали для вывоза на мусорозавод»

05.10 / Владельцев автомобилей на армянских номерах призовут в вооружённые силы Армении

09.11 / Названы лучшие проекты задания “Сердце лидера” конкурса “Лидеры России”

26.07 / «Как вы себе представляете, что я выйду к толпе в несколько тысяч человек?»

18.07 / Опубликован ТОП-5 загадочных существ на планете

05.11 / Ученые спустились в пещеру, из которой были слышны странные звуки, и не поверили своим глазам

15.01 / Не коронавирус: Названа еще одна причина потери обоняния

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска