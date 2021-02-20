Житель Красноярского края разбился насмерть, катаясь на привязанном к авто тюбинге

20.02.2021, 12:04, Разное

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Вчера, 19 февраля, зимние развлечения закончились для 26-летнего жителя Красноярского края летальным исходом. Пострадавший погиб в Ачинске под колесами авто, катаясь на привязанном к нему тюбинге или «ватрушке».

Согласно информации, которую предоставили сотрудники регионального ГИБДД, местные жители устроили катания по улице, прикрепив к машине ВАЗ тюбинг. В результате на ул. Железнодорожников ситуация вышла из-под контроля и «ватрушку» вынесло на полосу встречного движения. 26-летний житель оказался под колесами автомобиля, а серьезные травмы, которые он получил, оказались несовместимы с жизнью. Врачи скорой помощи, которые прибыли на место ДТП, констатировали смерть жителя Ачинска.

Как пишет издание Newinform, на момент смертельной аварии за рулем пребывал 22-летний парень. Проверка показала, что водитель ВАЗ был трезв. В отношении него правоохранители составили админпротокол за то, что были нарушены правила перевозки пассажиров. Устанавливаются все обстоятельства смертельных зимних развлечений.