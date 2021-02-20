 

Большинство украинцев поддерживают сокращение числа нардепов до 300 – опрос

20.02.2021, 11:58, Новости дня
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Большинство украинцев поддерживают сокращение количества народных депутатов Украины с 450 до 300. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии и центра SOCIS, опубликованные 19 февраля.

Позитивно к инициативе о сокращении количества нардепов относятся 89% опрошенных, негативно – 6,5%, еще 4,5% отказались отвечать или затруднились с ответом.

Опрос проводился 11–16 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Всего опрошено 3 тыс. респондентов (по 1,5 тыс. КМИС и SOCIS) в возрасте 18 лет и старше из всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма и не подконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки составляет +/- 1,8%.

Инфографика: kiis.com.ua

В августе 2019 года президент Владимир Зеленский внес законопроект №1017, который предлагает сократить количество народных депутатов до 300 и избирать их по пропорциональной системе.

16 декабря 2019 Конституционный Суд Украины сделал вывод, что законопроект соответствует Конституции, но с некоторыми замечаниями. В частности, КСУ отметил, что уменьшая состав ВРУ до 300 нардепов, парламент не вносит пропорциональных изменений в других положениях Конституции, где речь идет об определенном количестве депутатов.

4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект. Для принятия законопроекта Верховной Радой в целом нужно конституционное большинство – 300 голосов.

14 января 2021 года комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект о сокращении численности парламента.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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