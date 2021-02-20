 

“Больного ребенка можно бросить”. В польской правящей партии прокомментировали запрет абортов

20.02.2021, 11:58, Новости дня
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Депутат от правящей в Польше партии “Право и справедливость” Анна Мильчановска, комментируя запрет абортов в стране, заявила, что больного ребенка можно бросить. Об этом 19 февраля писала газета Wyborcza.

По ее словам, решение родить ребенка с серьезными смертельными дефектами не является героизмом. Мильчановска отметила, что такие дети тоже рождаются, и многие мамы хотят родить такого ребенка.

Власти, по словам депутата, хотят обеспечить такие достойные условия. При этом Мильчановска добавила, что по желанию “женщина может бросить такого ребенка”.

2 октября 2020 года Конституционный суд Польши внес изменения в принятый в 1993 году закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях разрешения прерывания беременности. Среди прочего, КС запретил проведение абортов, если у плода диагностировано неизлечимое заболевание. Закон разрешает проведение аборта в случае изнасилования, инцеста и когда есть угроза для  жизни женщины.

Решение суда спровоцировало массовые протесты в Польше. 4 ноября 2020 года на фоне протестов правительство Польши приняло решение отложить исполнение решения суда о запрете абортов. 

27 января 2021 года оно было опубликовано и вступило в силу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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