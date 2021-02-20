Почти половина украинцев не поддерживают введение двойного гражданства – опрос

20.02.2021, 11:58, Новости дня

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Почти половина опрошенных считает, что украинцы могут иметь только одно гражданство. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии и центра SOCIS, опубликованные 19 февраля.

48,6% респондентов считают, что украинцы должны иметь только одно гражданство – украинское, а все остальное – нарушение закона; 27,8% заявили, что украинцы могут получать двойное гражданство с любой страной, включая Россию; 17,4% уверены, что украинцы могут получать двойное гражданство в первую очередь стран Евросоюза, США, Канады, но с запретом получать двойное граждарство с РФ.

0,5% опрошенных дали другой ответ, еще 5,8% затруднились с ответом.

Законодательство Украины запрещает иметь двойное (и более) гражданство. Согласно ст. 4 Конституции Украины, в стране “существует единственное гражданство”. Однако никаких санкций за двойное гражданство не предусмотрено.

13 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства. Он предусматривал, в частности, освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности отказываться от иностранного гражданства при приобретении гражданства Украины. Кроме того, проект закона предлагал расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению.

На заседании согласительного совета 18 мая 2020 года законопроект раскритиковали представители фракций “Европейская солидарность” и “Батьківщина”.

19 мая рассмотрение законопроекта отложили.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, украинцам необходима возможность иметь двойное гражданство с другими странами, за исключением России.

В конце января 2021 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4640 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства (подданства) у граждан Украины”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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