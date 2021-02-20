Число заразившихся COVID-19 в России выросло на 12,9 тысячи

20.02.2021, 11:42, Разное

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В оперативном штабе рассказали, что около 10% от общего числа инфицированных не имеют симптомов. За минувший день полностью выздоровели 17 484 человека, скончались 480 пациентов.

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили в 85 регионах страны. Больше всего больных в Москве: прирост в столице составил 1 623. Госпитализировали 831 человека, умерли 58 пациентов.

На второй строчке по числу больных вновь оказался Санкт-Петербург. В Северной столице диагноз поставили 1 092 жителям. Тройку замыкает Московская область, где подтвердили 690 новых случаев.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заразились 4,1 миллиона человек. Вылечились и покинули больницы 3,6 миллиона граждан. С начала пандемии было зафиксировано более 82 тысяч летальных исходов.

Отметим, что ситуация с распространением COVID-19 в стране остается непростой. Пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями просят оставаться дома. Заказывать лекарства и продукты питания они могут по интернету.

С 18 января во всех российских регионах началась масштабная вакцинация. Привиться от коронавирусной инфекции может любой желающий. По планам Минздрава, к концу 2021 года иммунитет будет сформирован у 60% населения.