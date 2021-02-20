В России объявили о регистрации третьей вакцины от коронавирусы

20.02.2021, 11:40, Разное

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Первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот в середине марта, уточнил глава кабмина. Мишустин отметил, что сейчас РФ является единственной страной в мире, у которой есть три зарегистрированные вакцины от COVID-19. В настоящий момент уже произведено около 10 миллионов доз вакцины «Спутник V» и около 80 тысяч доз препарата «ЭпиВакКорона». По всей стране организовано около 4 тысяч пунктов вакцинации, сообщил Михаил Мишустин.

Директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов, который присутствовал на совещании кабмина, объявил о планах выпустить до конца 2021 года выпустить не менее 10 миллионов доз вакцины «КовиВак». В дальнейшем препарат может выйти на международный рынок.

«Я надеюсь, что в течение года мы совместными усилиями все-таки добьемся коллективного иммунитета,— мы предполагаем выйти на международные рынки. Мы единственная компания — институт, который имеет преквалификацию»,— добавил Ишмухаметов.

Инактивированная (цельновирионная) вакцина «КовиВак» содержит цельный «убитый» вирус, который лишился инфекционный свойств, но сохраняет способность вызвать иммунную реакцию. Более 99% вакцин во всем мире производятся по этой технологии, включая вакцины против гриппа. Специалисты центра им. Чумакова считают, что такой подход позволит сформировать более полный иммунный ответ, ведь антитела в этом случае будут вырабатываться в ответ не на один или несколько вирусных белков, а на все белки, содержащиеся в вирусе.

Вакцины против COVID-19. Чем прививаться?

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