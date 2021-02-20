США вмешались в ситуацию с арестом оппозиционера в Грузии

20.02.2021, 11:32, Новости дня

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Госдеп США выразил «глубокую озабоченность» политической ситуацией в Грузии после судебного решения арестовать политика-радикала Никанора Мелия, председателя оппозиционного «Единого национального движения», штурмовавшего парламент страны в 2019 году в знак протеста против визита российских депутатов в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Госдеп призвал «все партии проявить сдержанность», правительство страны – «действовать в соответствие со своими евроатлантическими устремлениями и усилить обязательства перед принципами демократии и личной свободой».

Госдеп требует, что правоохранительная и судебная система Грузии были «политически непредвзятыми», а также обещает Грузии как «стратегическому партнеру» продолжить поддерживать верховенство закона и институты.

Свою «глубокую озабоченность» выразили и сенаторы США Джим Риш и Джин Шахин, которые призвали стороны к переговорам.

При этом они выразили «радость» тем, что решение задержать Мелия пока не приведено в исполнение, хотя на этом настаивает правительство Грузии.

«Быстро и мирно завершить кризис», – таков главный пафос обращения сенаторов.

«Оккупационные наручники на меня не наденут», – сообщил сам Мелия, который обещает в субботу покинуть партийный офис, в котором забаррикадировался после судебного решения, вынесенного в среду.

«Буду делать то, что посчитаю нужным», – сказал оппозиционер. Он проводит в партийном здании встречу с литовским парламентарием Жигимантасам Павильонисом, который прибыл в Тбилиси посредничать между властями о оппозицией.

Ранее Павильонис активно поддерживал белорусскую оппозицию.

Между тем, депутат от «Грузинской мечты» Николоз Самхарадзе подтвердил, что власти не намерены проводить новые выборы в парламент – большая часть оппозиции бойкотирует работу парламента, избранного осенью.

По его словам, власти внимательно прислушиваются к сигналам Запада, однако кризис создан именно оппозицией, которая не работает в парламенте, апеллируя «надуманными аргументами» о фальсификациях.

По его словам, власти готовы к переговорам, но новых выборов не будет.

«Это – красная линия», – сообщил Николоз Самхарадзе, отметивший отсутствие доказательств фальсификаций на выборах минувшей осенью.

«Нет никакого политического преследования Мелии, – сказал он. – Сценарий оппозиции представить Мелия политическим заключенным и так добиться новых выборов при поддержке Запада расшифрован».

В субботу и в воскресенье в парламенте Грузии проходят комитетские слушания по новому кабмину во главе с Ираклием Гарибашвили, ранее уже занимавшим этот пост в 2013-2015 годах, а затем работавшим главой оборонного ведомства. Новое правительство будет утверждено в понедельник после отставки с поста премьера 18 февраля Георгия Гахария. Он объяснил отставку тем, что она должна снизить поляризацию в обществе.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что русофобия довела Грузию до кризиса.