Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Гане

20.02.2021, 11:32, Новости дня

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Вакцина против коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Республике Гана, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Республики Гана. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Гана стала 31-й страной мира и 5-м государством африканского континента, одобрившим вакцину «Спутник V», – передает ТАСС сообщение РФПИ.

В пятницу в РФПИ сообщили, что министерство здравоохранения Сан-Марино одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», таким образом, вакцина одобрена уже в 30 странах.