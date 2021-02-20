Принц Гарри и Меган Маркл остались покровителями пяти организаций, несмотря на запрет Елизаветы II

20.02.2021, 11:20, Разное

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Вчера день рождения праздновал сын Елизаветы II, принц Эндрю, однако это событие осталось без особенного внимания членов королевской семьи и СМИ. Куда больший интерес вызвало новое решение принца Гарри и Меган Маркл, которые официально уведомили Ее Величество об окончательном нежелании возвращаться к своим титулам и обязанностям. В ответном заявлении Елизаветы II говорилось, что все “военные почести, звания и должности, данные герцогу и герцогине Сассекским, отойдут обратно” к ней. В эту формулировку входт и патронаж благотворительным организациям и не только, от которого Меган и Гарри также придется отказаться. Но сегодня стало известно, что пара все же оставила за собой право выступать в роли частных покровителей пяти организаций.

Так, принц Гарри остается патроном игр Invictus Games и фонда The Invictus Foundation, которые он основал несколько лет назад, а также продолжит работать с организацией WellChild, помогающей больным детям и их семьям, и его личной благотворительной организацией Sentebale, которую он создал вместе с другом, принцем Лесото Сеизо, в качестве помощи в борьбе с пандемией ВИЧ/СПИДа на юге Африки. Меган же, в свою очередь, будет продолжать покровительствовать – хотя и уже в частном порядке – Mayhew, помогающей бездомным животным, и Smart Works Charity, которая предоставляет деловую одежду нуждающимся женщинам для их карьерного роста.

Меган на съемках лукбука коллекции для Smart Works

Герцог и герцогиня Сассекские остаются верны своему долгу и служению Великобритании и всему миру, что подтверждает их работа за последний год. Они предложили свою постоянную поддержку тем организациям, которые они ранее представляли, независимо от их официальной роли. Мы все можем посвятить свою жизнь служению. Служение универсально, – заявил представитель Меган и Гарри изданию USA Today.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри сложили свои полномочия год назад, в феврале. Тогда они договорились с королевой Елизаветой II, что отойдут от дел на год, и бабушка принца Гарри была готова принять их обратно, когда они сочтут нужным. Однако супруги решили иначе.

В День святого Валентина пара также объявила, что ждет второго ребенка, а спустя несколько дней стало известно, что Меган и Гарри дадут эксклюзивное интервью Опре Уинфри.