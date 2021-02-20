Байден заявил, что «Америка вернулась» и готова противостоять вызовам со стороны России

20.02.2021, 11:12, Новости дня

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Президент США Джо Байден выступил по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности и заявил, что страна намерена сотрудничать со странами ЕС и сохраняет приверженность НАТО, пишет CBS News. Глава Белого дома также указал на вызовы для американской безопасности, которые исходят со стороны РФ и Китая.



Reuters

Президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о возвращении Америки на мировую арену и готовности сотрудничать с европейскими союзниками, пишет CBS News.

«Я посылаю чёткий сигнал миру: Америка вернулась», — заявил американский лидер на конференции по видеосвязи.

Байден также добавил, что намерен «развеять все оставшиеся сомнения» в том, что США будут тесно сотрудничать с партнёрами в Европейском союзе. По словам президента, Вашингтон и Брюссель должны сохранять трансатлантическое партнёрство.

Кроме того, Байден подчеркнул, что во время его президентства страна будет сохранять полную приверженность НАТО, а также пятой статье Вашингтонского договора, определяющей принцип коллективной обороны альянса.

Несмотря на то, что Байден ни разу не упомянул имени бывшего президента Дональда Трампа, нынешний глава Белого дома попытался провести чёткое различие между своей администрацией и администрацией Трампа. Как пишет CBS News, Байден признал, что в последние годы отношения между США и странами ЕС были преимущественно напряжёнными, так как Трамп неоднократно критиковал давних союзников Вашингтона.

Байден призвал западные страны готовиться к продолжительному и жёсткому соперничеству с Китаем. «Конкуренция с Китаем будет жёсткой. Я ожидаю этого и приветствую это», — отметил президент.

Не обошёл своим вниманием президент также и Россию. В частности, Байден назвал страну «противником», которые угрожает тому, чтобы все народы могли свободно определять свой путь.Так, Байден обвинил Россию в причастности к кибератакам, которые происходят в США и странах Европы.

«Вызовы, исходящие со стороны России, могут отличаться от тех, что исходят от Китая, но они столь же реальны», — приводит CBS News слова Байдена.