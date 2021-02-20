Австрийские учёные обнаружили долгосрочный иммунитет к COVID-19

20.02.2021, 11:12, Новости дня

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После болезни иммунитет к COVID-19 сохраняется надолго — к такому выводу пришли австрийские учёные после масштабного исследования на горнолыжном курорте Ишгль, который в прошлом году стал одним из эпицентров заражения в Европе. Обследование его жителей на наличие антител и клеточный иммунитет показало, что спустя восемь месяцев большинство из них остаются невосприимчивыми к коронавирусу. При этом и вторая волна заражений здесь была уже гораздо слабее, чем на остальной территории Австрии, передаёт Euronews.

У переболевших коронавирусом долгое время сохраняется иммунитет к COVID-19. Такой обнадёживающий вывод сделали в Медицинском университете Инсбрука. В апреле и ноябре были обследованы жители австрийского горнолыжного курорта Ишгль, одного из эпицентров заражения в Европе. Спустя восемь месяцев большинство людей оставались невосприимчивыми к вирусу.

ВЕГЕНЕР БОРЕНА, руководитель исследования: Мы использовали несколько различных процедур тестирования на антитела, чтобы получить максимально достоверные результаты. Выяснилось, что у 90 процентов людей, участвовавших в первом исследовании и пришедших на повторное, антитела сохраняются. Также мы обнаружили, что 70 процентов респондентов, которых мы обследовали на клеточный иммунитет, всё еще имеют клеточную активность.

Опираясь на полученные данные, команда учёных полагает, что до формирования коллективного иммунитета и возврата к прежней жизни не так далеко, как твердят скептики. Правда, не без оговорок.

ДОРОТЕЯ ФОН ЛАЕР, директор Института вирусологии при Медуниверситете Инсбрука: При социальном дистанцировании, при некоторых мерах, которые не вредят человеку, и при вакцинации 40—50 процентов населения, вернуться к в некотором роде к «нормальной» повседневной жизни вполне реально — если случай Ишгля можно экстраполировать, применять в более широком масштабе.

Подтверждением служит тот факт, что в сравнении с другими австрийскими районами, в Ишгле вторая волна заражения не была такой сильной. Из-за охвата столь продолжительного периода в восемь месяцев авторы называют своё исследование крупнейшим, из тех, что были посвящены изучению антител.

Дата выхода в эфир 18 февраля 2021 года.