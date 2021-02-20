 

Настя Ивлеева честно ответила на вопрос о возможной беременности

20.02.2021, 11:10, Разное
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Популярная ведущая и блогер Настя Ивлеева честно ответила на вопрос по поводу возможной беременности. По ее словам, ее округлившийся живот появился не из-за ребенка, а потому, что она стала много есть.
В разделе «Истории» в социальной сети Instagram Настя Ивлеева откровенно ответила на многие вопросы пользователей. Один из фолловеров спросил, ждут ли они с рэпером Элджеем пополнения. Ведущая ответила, что на самом деле она не беременна, блондинка просто перестала следить за своим рационом питания. Вопрос по поводу материнства является актуальным, поскольку Ивлеева находится в официальном браке с артистом уже второй год.

Сначала фанаты думали, что звезда проекта «Орел и решка» вышла замуж за рэпера Элджея ради взаимного пиара. Со временем данные подозрения развеялись, но стало проявляться повышенное внимание к фигуре Ивлеевой. Фанаты постоянно ждут, когда ведущая порадует их новостью о беременности.

Изображение взято с: Instagram @_agentgirl_
Не так давно блогер заявила о желании похудеть, поскольку вес в 62 килограмма ее не устраивает. Блондинка считает, что ей необходимо сбросить шесть килограммов.

Источник: www.instagram.com



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