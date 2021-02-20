Тесты на антитела к SARS-Cov-2 наиболее чувствительны у мужчин среднего возраста

20.02.2021, 10:46, Разное

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Ученые Калифорнийского Университета (University of California) проанализировали данные о тестировании на антитела 486 человек спустя месяц-два после лабораторного подтверждения SARS-Cov-2. Исследователи ожидали, что антитела выработаются у всех без исключения пациентов, но оказалось, что положительные результаты теста в этот период получили от 75% до 80% человек.

Исследование выявило повышенную чувствительность тестов у определенной группы пациентов: это мужчины от 40 до 59 лет. По мнению ученых, это связано с тем, что у мужчин в среднем определяется более высокая вирусная нагрузка, чем у женщин. Чем она выше, тем сильнее удар по иммунной системе и, следовательно, тем больше вырабатывается антител.

Ученые также определили оптимальное время для тестирование на антитела — через четыре месяца после подтверждения COVID-19.

«Пациенты, чьи серологические тесты были проведены ближе к положительным результатам ПЦР-теста, имели больше шансов получить отрицательные результаты по сравнению с теми, кто был протестированы позже», – отмечают исследователи. Чувствительность теста была максимальной спустя 126 дней после выявления SARS-Cov-2 у мужчин и через 133 дня у женщин.

В июне прошлого года авторы Кокрейновского систематического обзора сообщили о том, что через неделю после появления первых симптомов COVID-19 тестирование обнаруживает антитела лишь у 30% пациентов. Точность исследований увеличивается до 72% через две недели и до 94% на третью неделю.

«Если вы проводите тесты слишком рано, с большой вероятностью они не сработают», – утверждает Джон Дикс (Jon Deeks), профессор биостатистики в Университете Бирмингема (University of Birmingham) и ведущий автор обзора.