Россияне сказали, кого считают настоящими мужчинами

20.02.2021, 10:39, Новости дня

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Россияне считают настоящими мужчинами президента РФ Владимира Путина и народного артиста СССР Василия Ланового, следует из данных опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, граждане считают настоящими мужчинами из известных актеров, певцов, политиков, общественных деятелей Путина (9%), Ланового (9%), также в тройку вошел Константин Хабенский (6%), при этом 45% затруднились ответить на вопрос, передает РИА «Новости».

Больше всего опрошенные ценят в мужчинах честность (19%) и надежность (14%), а также порядочность (9%), мужественность (7%), верность (6%), работоспособность (5%).

Также респондентам предложили продолжить фразу: «Настоящий мужчина должен…». 18% ответили, что оберегать свою семью, 8% – быть защитником семьи или Родины, еще столько же (8%) – быть настоящим мужчиной, 5% – быть ответственным.

Кроме того, большинство россиян (85%) считают, что мужчина и женщина должны в равной мере участвовать в ведении хозяйства. Еще 7% считают, что это обязанность женщины, 5% – что обязанность мужчины, а 2% отметили, что это зависит от хозяйства и от занятости каждого.

По отношению к воспитанию детей 86% россиян высказались также, что мужчина и женщина должны в равной мере заниматься этим, 9% думают, что это обязанность женщины, 2% – мужчины, лишь 1% ответил, что это зависит ситуации и от занятости каждого.

Больше половины граждан (59%) считают, что основным кормильцем в семье должен быть мужчина, 35% полагают, что мужчина и женщина должны участвовать в формировании бюджета семьи, 3% – что это зависит от того, как у кого получается и как складывается карьера у каждого, лишь 1% уверен, что за это должна отвечать женщина.

Более двух третьих опрошенных (71%) думают, что организацией досуга семьи должны заниматься как мужчина, так и женщина в равной степени, 18% – что женщина, 6% – что скорее мужчина, 2% – что это зависит от талантов и занятости каждого.

Помимо этого, 68% россиян уверены, что служить в армии должны скорее мужчины, 27% – что и мужчины, и женщины, лишь 1% ответил, что женщины.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 14 февраля. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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