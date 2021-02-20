Захарова заявила о раскрытии «Лондонской машины пропаганды»

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20.02.2021, 10:39, Новости дня
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Москва ждет объяснений Лондона в связи с утечкой документов, согласно которым британское правительство управляет работой различных информационных изданий и сформировало сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте соцсетей, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В сеть утекли документы Форин-офис о том, как британское правительство через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных информационных изданий, а также сформировало сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей», – написала Захарова в Facebook.

По ее словам, в фокусе работы британцев, в частности, были «Медуза» и «Медиазона».

«Документов, раскрывающих Лондонскую машину пропаганды, сотни. Зачитываемся и ждем реакцию Лондона. Вдруг, это все неправда. А высказаться придется – миллионы фунтов выброшены были на тайные информационные кампании», – указала представитель МИД.

Захарова заявила, что решение о возобновлении незаконных акций протеста в России было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО, а подготовка акций ведется по методичкам США.



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