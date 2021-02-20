 

Бездетный актер Андрей Мягков мечтал о сыне

20.02.2021, 10:19, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Актриса Людмила Иванова рассказала, что ее друг Андрей Мягков мечтал о сыне. Супруга артиста Анастасия Вознесенская так и не подарила ему наследников.
Всю жизнь Андрей Мягков любил только одну женщину свою супругу Анастасию Вознесенскую, в браке с которой он прожил 56 лет. Муж и жена очень страдали от того, что не получилось родить ребенка. Исполнитель главной роли в фильмы «Ирония судьбы или С легким паром!» мечтал, чтобы у него был сын. Его супруга Анастасия Вознесенская очень любила ребенка Людмилы Ивановой, занималась с ним актерским мастерством.

О семейной жизни звезды отечественного кинематографа известно очень мало. Мягков и Вознесенская никогда не любили говорить о личном с журналистами. Несколько лет назад семья впустила в дом представителей СМИ, когда снимался документальный фильм «Другой Андрей Мягков». Их жилье оказалось очень скромным, поскольку артист никогда не соглашался на работу исключительно из-за большого гонорара.

Напомним, что Андрей Мягков скончался 18 февраля в результате сердечной недостаточности. В последние дни жизни рядом с ним находилась любимая супруга.

Источник: www.eg.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Мнение: О новом фильме-расследовании команды Навального

22.01 / Скандалы: «Клуб бывших жен»

30.11 / Мнение: Морок ЗВ

23.10 / «Чудо-оружие» Третьего рейха и другие тайны

28.01 / Королевский флот Таиланда купит российские зенитки «Джигит»

08.12 / Житель Минска получил два года колонии за надпись на тротуаре «Не забудем»

31.12 / В Казахстане арестовали Нурсултана Назарбаева

21.01 / РКН потребовал от “ВК” пресечь вовлечение детей в протесты

05.08 / Большинство выздоровевших после COVID-19 имеют проблемы с психикой — исследование

25.08 / У Софи Тернер дома стоит трон из «Игры престолов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска