Бездетный актер Андрей Мягков мечтал о сыне

20.02.2021, 10:19, Разное

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Актриса Людмила Иванова рассказала, что ее друг Андрей Мягков мечтал о сыне. Супруга артиста Анастасия Вознесенская так и не подарила ему наследников.

Всю жизнь Андрей Мягков любил только одну женщину свою супругу Анастасию Вознесенскую, в браке с которой он прожил 56 лет. Муж и жена очень страдали от того, что не получилось родить ребенка. Исполнитель главной роли в фильмы «Ирония судьбы или С легким паром!» мечтал, чтобы у него был сын. Его супруга Анастасия Вознесенская очень любила ребенка Людмилы Ивановой, занималась с ним актерским мастерством.

О семейной жизни звезды отечественного кинематографа известно очень мало. Мягков и Вознесенская никогда не любили говорить о личном с журналистами. Несколько лет назад семья впустила в дом представителей СМИ, когда снимался документальный фильм «Другой Андрей Мягков». Их жилье оказалось очень скромным, поскольку артист никогда не соглашался на работу исключительно из-за большого гонорара.

Напомним, что Андрей Мягков скончался 18 февраля в результате сердечной недостаточности. В последние дни жизни рядом с ним находилась любимая супруга.

Источник: www.eg.ru