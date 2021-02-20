Сменившая имидж Анастасия Костенко стала похожа на куклу Барби

20.02.2021, 10:19, Разное

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Модель Анастасия Костенко после смены имиджа стала похожа на куклу Барби. Ради тематической съемки молодая мама надела примерила на себя парик с белыми волосами. Видео рабочего процесса супруга футболиста Дмитрия Тарасова показала в социальной сети Instagram.

Все привыкли видеть Анастасию Костенко брюнеткой, она часто рассказывает фолловерам о секретах ухода за своими волосами. Вчера поклонники увидели модель в необычном образе. Она стала похожа на куклу Барби, поскольку примерила характерный парик и надела розовую одежду. Визажисты дополнили образ модели ярким макияжем.

По словам Анастасии Костенко, ей нравится экспериментировать с образами, когда речь идет о творческих фотосессиях. Съемка настолько понравилась супруге футболиста, что она задумалась о том, чтобы перекраситься в блондинку.



Изображение взято с: [email protected]

Молодая мама решила по этому поводу проконсультироваться со своей аудиторией. Многие посоветовали Костенко оставить свой цвет волос, но нашлись и те, кто сказал, что можно поэкспериментировать.

Источник: www.instagram.com