 

Сменившая имидж Анастасия Костенко стала похожа на куклу Барби

20.02.2021, 10:19, Разное
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Модель Анастасия Костенко после смены имиджа стала похожа на куклу Барби. Ради тематической съемки молодая мама надела примерила на себя парик с белыми волосами. Видео рабочего процесса супруга футболиста Дмитрия Тарасова показала в социальной сети Instagram.
Все привыкли видеть Анастасию Костенко брюнеткой, она часто рассказывает фолловерам о секретах ухода за своими волосами. Вчера поклонники увидели модель в необычном образе. Она стала похожа на куклу Барби, поскольку примерила характерный парик и надела розовую одежду. Визажисты дополнили образ модели ярким макияжем.

По словам Анастасии Костенко, ей нравится экспериментировать с образами, когда речь идет о творческих фотосессиях. Съемка настолько понравилась супруге футболиста, что она задумалась о том, чтобы перекраситься в блондинку.

Изображение взято с: [email protected]
Молодая мама решила по этому поводу проконсультироваться со своей аудиторией. Многие посоветовали Костенко оставить свой цвет волос, но нашлись и те, кто сказал, что можно поэкспериментировать.

Источник: www.instagram.com



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