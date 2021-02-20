Вильнюс предложил остановить строительство «Северного потока – 2» до выборов в Госдуму

20.02.2021, 10:18, Новости дня

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Строительство газопровода «Северный поток – 2» следует приостановить до выборов в Госдуму России, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Ландсбергис сообщил в интервью информагентству Reuters, что приостановка послужит компромиссом между сторонниками и противниками газопровода. К укладке труб, на его взгляд, следует вернуться, когда Европа «будет иметь дело с демократически избранными властями России», передает Deutsche Welle.

Он добавил, что возможное заключение газовых контрактов с Москвой «не пошлет РФ правильный сигнал, а также раздробит европейское единство».

Напомним, выборы депутатов Госдумы VIII созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября.

Ранее сообщалось, что администрация президента США представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток – 2». Также стало известно, что Вашингтон может ввести санкции против российского судна «Фортуна» и его собственника – компании «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции.

Президент РФ Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что вопрос о статусе «Северного потока – 2» после исследования профильной службой Еврокомиссии закрыт для всех, кто уважает закон.