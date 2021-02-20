Ростехнадзор создал комиссию для расследования причин обрушения цеха в Норильске

20.02.2021, 10:18, Новости дня

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Ростехнадзор создаст комиссию для технического расследования причин обрушения цеха на обогатительной фабрике в Норильске, где погиб человек, сообщили в пресс-службе Енисейского управления ведомства.

В Ростехнадзоре заявили, что «сейчас будет создана комиссия по техническому расследованию причин аварии», в состав которой войдут сотрудники Енисейского управления, представители предприятия, страховой организации, органов местного самоуправления, передает РИА «Новости».

Кроме того, заместитель генрокурора Дмитрий Демешин взял под личный контроль ситуацию по обрушению, информирует управление Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

Отмечается, что сразу после инцидента на место выехал прокурор Норильска Владимир Большунов, который организовал проведение проверки соблюдения правил промышленной безопасности, по итогам которой будут приняты меры.

Напомним, площадь обрушения на фабрике в Норильске составила 1 тыс. кв. метров. Стало известно, что в здании ранее выявили дефекты.

На момент обрушения в цехе находились восемь человек, один погиб.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Установлено предположительное место нахождения под завалами двух человек на Норильской обогатительной фабрике.